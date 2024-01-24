Прокуратура Москвы потребовала запретить видео с автоблогером Гаджиевым

Прокуратура Москвы потребовала признать запрещенными к распространению на территории России видеороликов опасной езды автоблогера Гаджи Гаджиева, которые были опубликованы пользователями на видеохостинге в интернете. Ведомство направило в суд соответствующее административное исковое заявление, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Установлено, что владелец каналов размещает на видеохостинге видеоролики, пропагандирующие опасное вождение, публично демонстрирующие нарушения Правил дорожного движения РФ, фактически призывая многочисленных подписчиков делать также», — сказано в заявлении ведомства.

В нем говорится, что видео сопровождаются поощрительными комментариями, а нарушения административного законодательства не пресекаются участниками роликов.

Как отметили в прокуратуре, на каналах были размещены видео грубых нарушений не только на территории Москвы, но и в других городах РФ.

До этого стало известно, что столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело после гонок, которые устроил Гаджи Гаджиев на дорогах Москвы. Судя по видеокадрам, нарушители передвигались по Москве на автомобиле Mercedes-Benz белого цвета.

Ранее в Краснодаре полиция заинтересовалась гонками стритрейсеров.