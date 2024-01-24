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В Петербурге пострадавшие в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии

В Петербурге четыре пострадавших в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Состояние четверых из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на городской комитет по здравоохранению.

«Пятеро пострадавших, из них 4 в тяжелом состоянии», — заявили в комитете.

24 января в Петербурге автобус наехал на людей, которые ожидали транспорт. Инцидент произошел в Василеостровском районе города. По имеющейся информации, два человека попали под колеса автобуса. Всего в аварии пострадали пять местных жителей.

В этот же день школьный автобус перевернулся в Ленинградской области. На его борту было восемь детей.

До этого автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Заельцовском районе Новосибирска.

В декабре 2023 года в Турции туристический автобус упал в пропасть из-за потери водителем контроля над машиной.

Ранее автобус врезался в легковушку в Красноярском крае.

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