В Петербурге пострадавшие в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии

Состояние четверых из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на городской комитет по здравоохранению.

«Пятеро пострадавших, из них 4 в тяжелом состоянии», — заявили в комитете.

24 января в Петербурге автобус наехал на людей, которые ожидали транспорт. Инцидент произошел в Василеостровском районе города. По имеющейся информации, два человека попали под колеса автобуса. Всего в аварии пострадали пять местных жителей.

В этот же день школьный автобус перевернулся в Ленинградской области. На его борту было восемь детей.

До этого автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Заельцовском районе Новосибирска.

В декабре 2023 года в Турции туристический автобус упал в пропасть из-за потери водителем контроля над машиной.

Ранее автобус врезался в легковушку в Красноярском крае.