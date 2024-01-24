Названа максимальная скидка при покупке нового автомобиля

Скидки в российских дилерских центрах на покупку автомобиля стали доходить до 300 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. В основном это связано с ростом числа машин на складах.

«Уже сейчас некоторые автодилеры готовы предложить покупателям скидки гораздо больше 100 тыс. рублей, в отдельных случаях они могут доходить и до 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение цен на машины будет продолжаться еще долго из-за того, что российский рынок заканчивает свое переформатирование. На рынке происходит определенная коррекция после избыточного роста цен, который был связан с недостатком предложения.

До этого стало известно, что запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в январе 2024 года оказались максимальными с начала 2022 года.

В частности, на складе фирмы «Рольф» находится 4,5 тыс. автомобилей против 4,2 тыс. и 4,3 тыс. машин в 2022 и 2023 годах соответственно. Затоваривание связано с тем, что в конце 2023 года китайские автопроизводители пытались максимально загрузить склады дилеров. Стоки по таким машинам достигают двухмесячных объемов продаж.

На то, чтобы распродать излишки машин, дилерам потребуется несколько месяцев. При этом продавцы будут вынуждены предлагать скидки покупателям.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на российском рынке появилось 102 автомобильных новинки.