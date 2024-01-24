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Власти Германии обвинили BMW в занижении данных о выбросах автомобилей

Bild: BMW подозревают в умышленном занижении данных о вредных выбросах авто

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BMW

Федеральное автотранспортное ведомство Германии подозревает BMW в незаконных методах занижения данных о вредных выбросах автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

«Есть подозрение, что BMW манипулировала показателями выбросов, используя незаконные методы», — говорится в статье.

В качестве примера приведен тест кроссовера BMW X3. Так, при работающем двигателе и выключенной климатической системе вредные выбросы в атмосферу ниже, чем при включенной. Отмечается, что BMW пользовалась этим методом для того, чтобы повлиять на результаты теста.

В Германии в отношении BMW начались проверки.

Компания Volkswagen Group признала в 2015 году, что для обмана тестов на выбросы вредных веществ использовала нелегальное программное обеспечение.

До этого стало известно, что Volkswagen может выпустить новую модель внедорожника.

Ранее сообщалось, что BMW запретила россиянам подключать смартфоны к своим автомобилям.

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