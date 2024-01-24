Автобус с детьми перевернулся в Ленинградской области

Школьный автобус с восьмью детьми на борту перевернулся в Ленинградской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в 8:50 мск в среду, 24 января, на трассе «Пески — Сосново — Подгорье» в Выборгском районе Ленинградской области.

По данным ГУ МВД, 38-летний водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок.

В салоне автобуса в момент ДТП находились восемь детей, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

В конце декабря минувшего года в Самарской области автобус с детьми перевернулся после столкновения с Lada Kalina. В момент столкновения в салоне автобуса находились восемь детей.

Ранее водитель УАЗа получил ранения лица из-за прилетевшего в машину фейерверка.