В России появятся автосервисы крупного китайского холдинга

Китайский холдинг Sinomach может открыть в России автосервисы под собственным брендом. Об этом сообщает auto.mail.ru со ссылкой на представителя российского офиса компании Чжана Сяо.

«В Китае наша компания Sinomach занимается не только продажей автомобилей, есть много дополнительных услуг, таких как автосервисы и автострахование. Если у нас будет успех с первой деятельностью в России (дистрибуция автомобилей), то мы организуем автосервисы и автострахование», — пояснил господин Сяо.

Компания Sinomach с 2023 года продает в России автомобили под брендом Oting. Первой моделью на нашем рынке стал внедорожник Paladin. Длина составляет 4882 мм при колесной базе 2850 мм. Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм) и восьмиступенчатым «автоматом» ZF, а также системой полного привода с тремя режимами блокировки дифференциала. Передняя подвеска — двухрычажная независимая, задняя — многорычажная зависимая. В базовой версии Paladin моноприводный.

В компании рассчитывают, что в ближайшие три года будут продавать по 10 тыс. машин ежегодно.

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