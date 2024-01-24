Opel возродит модель Frontera

Немецкая компания Opel представит в этом году модель Frontera. Внедорожники под таким названием выпускались с 1991 по 2004 год. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Новый Opel Frontera будет отличаться большим салонным пространством и универсальностью, поэтому понравится как клиентам, ведущим активный образ жизни, так и семьям. Возрожденный Opel Frontera станет первым серийным автомобилем немецкой марки с новой эмблемой Opel Blitz», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль получит электрическую силовую установку. О ее мощности, а также об остальных технических характеристиках модели станет известно ближе к началу премьеры.

До этого стало известно, что компания Volkswgen может в 2026 году начать выпуск нового рамного внедорожника. У машины будет экспедиционный багажник, шноркель, светодиодные фары и огромные колеса на грязевых шинах с глубоким протектором.

Если модель пойдет в серийное производство, основным двигателем для нее может стать 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 296 л.с. Коробка передач — автоматическая.

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