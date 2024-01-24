В России подешевел самый доступный семиместный кроссовер

Семиместный кроссовер Dongfeng 580 подешевел в России второй раз за месяц. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Отмечается, что во второй половине января российские дилеры снизили цену на модель еще на 150 тыс. рублей или 5,7%. Таким образом, за месяц Dongfeng 580 стал доступнее сразу на 251 тыс. рублей или почти на 10%.

Dongfeng 580 — самый доступный семиместный кроссовер на российском рынке. Длина автомобиля составляет 4680 мм, колесная база — 2780 мм. Кроссовер комплектуется турбомотором объемом 1,5-литра мощностью 145 л.с. и вариатором. Привод — передний.

Среди оборудования — передние и боковые подушки безопасности, система стабилизации, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, круиз-контроль. Помимо прочего, модель оборудована противоугонной системой и встроенным видеорегистратором.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Volkswagen может выпустить рамный внедорожник на базе пикапа Amarok.