BMW запретила россиянам подключать смартфоны к своим автомобилям

У автомобилей BMW, ввезенных в Россию по параллельному импорту, стала отключаться функция CarPlay. Об этом сообщает Habr со ссылкой на пользователей соцсети.

«Новые машины BMW, ввезенные по параллельному импорту в РФ, в частности, через европейские страны, теперь не позволяют подключать владельцам свои смартфоны к встроенной мультимедийной системе. Это происходит в случае обнаружения машиной своего нахождения в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для решения проблемы существует временное решение. Для этого необходимо отключить блок телеметрии. Тогда подключение смартфонов начинает работать в штатном режиме (Car Play), но перестанут работать некоторые другие опции автомобиля.

До этого Volkswagen объявил о приостановке поддержки мобильного приложения в РФ. С помощью фирменного мобильного приложения клиенты Volkswagen в РФ могли записаться на обслуживание и ремонт к официальному дилеру, проверить подлинность фирменных запчастей по маркировке, выбрать автомобиль из оставшихся в наличии и обратиться за техпомощью. Также в нем есть функция расшифровки значений сигнальных индикаторов на приборной панели автомобиля.

Также компания Volvo остановила поддержку программного обеспечения своих автомобилей. Фирменное приложение Volvo On Call работать в России больше не будет. Если даже пользователь скачает его на мобильный телефон, то установить не сможет.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал готовиться к серийному выпуску модели Lada Iskra.