Mercedes-Benz объяснил возможную продажу всех автосалонов в Германии

Компания Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам для оптимизации процесса реализации продукции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе немецкого автопроизводителя.

Компания изучает опыт более независимой организации филиалов в Европе и планирует проверить структуру собственной розничной сети в эпоху цифровизации и электромобильности.

В случае продажи для каждой точки будет найден компетентный покупатель, исключая передачу всей сети в одни руки, закрытие или увольнение около 8 тысяч сотрудников.

Mercedes-Benz Group AG (ранее — Daimler AG) — один из крупнейших мировых автоконцернов с штатом 167 727 человек по итогам первого полугодия 2023 года.

До этого стало известно, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области будут выпускать автомобили китайского бренда.

Завод в индустриальном парке «Есипово» в Московской области открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. автомобилей в год в режиме полного цикла.

Дилерский холдинг «Автодом» стал владельцем автомобильного завода Mercedes-Benz в России в апреле прошлого года. Сумма сделки по продаже активов не раскрывается. Немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.