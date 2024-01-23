Volkswagen может выпустить новую модель внедорожника

Немецкая компания Volkswgen может в 2026 году начать выпуск нового рамного внедорожника. Об этом сообщает motor1.com.

Шеф-дизайнер подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Альберт Кирцингер опубликовал в своих соцсетях изображение автомобиля, в основе которого лежит платформа пикапа Amarok. У машины экспедиционный багажник, шноркель, светодиодные фары и огромные колеса на грязевых шинах с глубоким протектором.

Если модель пойдет в серийное производство, основным двигателем для нее может стать 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 296 л.с. Коробка передач — автоматическая.

Новый Volkswagen Amarok был представлен в 2022 году.

В основе конструкции лежит платформа от Ford Ranger. Новый Volkswagen Amarok стал на 96 мм длиннее прежней модели (теперь 5350 мм), а колесная база увеличилась на 173 мм (до 3270 мм). Пикап будет выпускаться в двух вариантах: с четырехдверной двойной кабиной и с двухдверной одинарной кабиной.

Volkswagen позиционирует Amarok как пикап премиум-класса, поэтому автомобиль можно заказать с музыкальной системой Harman Kardon, креслами с электрорегулировкой, мультимедийными системами с сенсорными экранами диагональю от 8 до 12 дюймов.

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