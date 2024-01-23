Дилеры стали предлагать самую дорогую версию седана «Москвич 6»

Автомобиль «Москвич 6» в комплектации «Техно» начал поступать к дилерам. Об этом «Российской газете» рассказал директор «Авилон Москвич» Дмитрий Макарычев. Это самая дорогая версия данной модели. Стоимость — 3,1 млн рублей.

«Модель «Москвич 6» в топовой версии уже поступила к нам. В автосалоне она будет выставлена в ближайшие дни. В данный момент новинка находится на предпродажной подготовке», — отметил Макарычев.

В комплектацию «Техно» входят приветственная световая анимация, панорамная крыша с люком, 18-дюймовые легкосплавные черные колесные диски, электропривод двери багажника и розетка 12В в багажнике, мониторинг слепых зон, система предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом, функция предупреждения о столкновении сзади, а также шторки безопасности и электрическая блокировка задних дверей от открывания детьми.

Для «Москвича 6» доступно два двигателя — турбомотор 1,5 мощностью 136 л.с., работающий в паре с вариатором, а также агрегат мощностью 174 л.с. с роботизированной трансмиссией.

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