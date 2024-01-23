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Россиянам назвали главные проблемы автомобилей в мороз

Автоэксперт Гоман назвал пять причин, по которым машина может не завестись зимой

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Shutterstock

В сильные морозы автомобиль может не завестись по нескольким причинам из-за отрицательного влияния низких температур на все системы машины. При этом чаще всего проблемы возникают с аккумулятором или топливной системой. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

«При температуре ниже 20 градусов аккумуляторная батарея быстро разряжается и уже не принимает столько заряда, сколько необходимо для беспроблемной эксплуатации. Особенно часто вопросы с аккумулятором возникают у тех водителей, кто совершает короткие и частые поездки. В таких условиях батарея не успевает заряжаться полноценно и автомобиль утром при минусовой температуре может не завестись», — сказал специалист.

Свеча зажигания – еще одна деталь автомобиля, которую часто приходится менять именно в морозы. При попытке завести двигатель очень часто автовладельцы заливают свечи, а уже после неудачи обращаются на СТО с проблемой. Кроме того, автомобиль может плохо заводиться из-за грязной дроссельной заслонки или форсунок, так как автомобилисты забывают, что эти элементы требуют чистки раз в 20-30 тыс. километров, отметил Гоман.

Обращаются автовладельцы зимой и с жалобами на бензонасос. Машина может не завестись из-за сомнительного бензина. Поэтому важно в течение зимнего периода выбирать качественное топливо для своего автомобиля, рекомендовал автоэксперт.

Ранее стало известно, что из-за сильных морозов в России на 30% выросло число обращений в автосервисы.

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