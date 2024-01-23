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В России подешевел китайский аналог кроссовера Lada X-Cross 5

Китайский «донор» Lada X-Cross 5 подешевел на 280 тысяч рублей

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FAW

В России подешевел китайский кроссовер FAW Bestune T77. Об этом сообщает пресс-служба компании FAW.

«280 тыс. рублей — максимальный размер скидки на FAW Bestune T77, которую один из ведущих китайских автопроизводителей начал предлагать российским покупателям с 19 января 2024 года. Такое уменьшение цены возможно при условии участия клиента в программе трейд-ин и сдачи автомобиля FAW. Прямая скидка при этом составляет 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

FAW Bestune T77 является аналогом Lada X-Cross 5. Длина машины составляет 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм. Кроссовер оснащается турбомотором объемом 1.5 л мощностью 160 л.с., семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и передним приводом.

В оснащение автомобиля входят интеллектуальный круиз-контроль, ассистент управления дальним светом, сиденья с кожаной отделкой, панорамная крыша с люком и функцией защиты от защемления, мультифункциональный трехспицевый руль с кожей Nappa, который регулируется в трех положениях, и многое другое.

Ранее сообщалось, что в России впервые подорожал самый дешевый кроссовер на рынке — Livan X3 Pro.

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