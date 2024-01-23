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В России подорожал самый дешевый китайский кроссовер

Кроссовер Livan X3 Pro подорожал в РФ на 10 тыс. рублей в начале 2024 года

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Livan

В России впервые подорожал самый дешевый кроссовер на рынке — Livan X3 Pro. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Отмечается, что стоимость единственной комплектации Livan X3 Pro в январе выросла на 10 тыс. рублей, или 0,5%, и теперь составляет 1,89 млн рублей.

Кроссовер Livan X3 Pro с габаритной длиной 4005 мм и колесной базой 2480 мм доступен в России с мотором 1.5 мощностью 103 л.с., вариатором и передним приводом.

В оснащение автомобиля входят кожаные сиденья, 16-дюймовые литые диски, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, спойлер, рейлинги на крыше, люк в крыше, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и мультируль, круиз-контроль, кондиционер, аудиосистема.

Гарантия на автомобиль составляет пять лет или 150 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи кроссовера Changan Uni-K iDD за 5,5 млн рублей.

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