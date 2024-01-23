Россиянам рассказали, почему не надо переплачивать за «улучшенные» сорта бензина

Фирменный бензин отличается от обычного наличием моющих присадок. Однако его эффективность невелика. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.

«Фирменный бензин, который есть на многих АЗС, действительно чуть чище и чуть эффективнее. По сути, это то же обычное горючее, только с пакетом моющих присадок. Но чаще всего это 3-5% улучшений по сравнению с обычным топливом, то есть обычный автолюбитель практически не заметит изменений. Возможно иногда, когда водители замечают резкое улучшение работы двигателя, срабатывает эффект плацебо», — сказал Рузанов.

По словам эксперта, если использовать только фирменный бензин, то в моторе будет меньше отложений. Однако на это будут влиять и другие факторы: как часто происходит замена масла, его качество, стиль вождения. Поэтому совершенно не обязательно, что на состояние силового агрегата повлиял именно фирменный бензин.

До этого стало известно, что Роскачество проведет исследование автомобильного топлива на российских автозаправках. Эксперты проверят октановое число топлива, содержание серы, фракционный состав и другие важные параметры. Исследование поможет выявить продавцов некачественного топлива.

Ранее сообщалось, что в России появился сервис покупки бензина в рассрочку на АЗС.