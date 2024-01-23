Средняя цена авто с пробегом в РФ выросла на треть

Средняя цена автомобиля с пробегом в России за 2023 год выросла на 30%: с 1,2 млн рублей до 1,57 млн рублей в декабре 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авто.ру Бизнес».

Отмечается, что цена от частных продавцов выросла на 32%: с 1 млн рублей до 1,4 млн рублей. У автодилеров цены более стабильные: цена увеличилась лишь на 22% с 1,7 млн рублей до 2,1 млн рублей в декабре.

До этого стало известно, что траты россиян на покупку новых автомобилей в декабре 2023 года составили рекордные за всю историю наблюдений 385 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 2,6 раза. В декабре на массовые автомобили у россиян ушло примерно в восемь раз больше денег, чем на премиальные.

Кроме того, за год цены на автомобили с пробегом в возрасте до трех лет увеличились на 20,7%. Машины возрастом 4-6 лет подорожали на 29,4%, средние цены на автомобили возрастом 7-10 лет увеличились на 34,0%. Автомобили возрастной категории 11-23 года подорожали на 33,4%.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.