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На «АвтоВАЗе» начались приготовления к выпуску новой модели

«АвтоВАЗ» начал готовиться к серийному выпуску модели Lada Iskra

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал подготовку к выпуску автомобилей Lada Iskra. На предприятии запустили окраску пластиковых элементов для новой модели. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«В Производстве Пластмассовых Изделий ВАЗа в тестовом режиме начинают пробовать окрашивать пластиковые элементы для перспективного проекта Iskra. Начало серийного производства данной модели запланировано на начало 2025 года», — говорится в сообщении.

Летом 2023 года прототип Lada Iskra, который вывели на дорожные испытания, попал на видео в Тольятти. Как рассказывал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, старт продаж намечен на первый квартал 2025 года. Iskra будет продаваться параллельно с Granta, которую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

Полная гамма кузовных модификаций Lada Iskra будет включать три версии: седан, хетчбэк и кросс-хетчбэк. Таким образом, автомобиль не будет предлагаться в кузове универсал.

Ранее стало известно, сколько Lada Vesta закуплено для российских чиновников.

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