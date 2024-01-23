В декабре россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомобилей

Траты россиян на покупку новых автомобилей в декабре 2023 года составили рекордные за всю историю наблюдений 385 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 2,6 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Открытие авто» и агентства «Автостат».

Отмечается, что в декабре на массовые автомобили у россиян ушло примерно в восемь раз больше денег, чем на премиальные. Так, в конце года на покупку машин массового сегмента было потрачено 341,1 млрд рублей, что составляет 88,7% от общей суммы. В свою очередь автомобили премиум-сегмента обошлись в 43,6 млрд рублей (доля — 11,3%).

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России в минувшем году стал Ford Focus. Всего в прошедшем году россияне купили 119,8 тыс. Ford Focus с пробегом (+15% к 2022 году). На втором месте находится Kia Rio (110,5 тыс. ед.; +10%), на третьем – Hyundai Solaris (110 тыс. ед.; +7%).

Ранее сообщалось, что автомобили с пробегом подорожали на 21% в 2023 году.