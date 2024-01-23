Иномарки из гаража Госдумы выставили на продажу

Иномарки из гаража Госдумы выставляют на открытые торги. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на информацию из Управления делами Президента.

«Выбывшие в результате замены автомобили — преимущественно марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска — реализуются в установленном порядке на открытых аукционных торгах. Вырученные деньги расходуются на закупку новых автомобилей и оборудования к ним», — сообщили в Управлении делами Президента.

Отмечается, что выставляемые на аукцион автомобили выработали свой ресурс и требуют дорогого ремонта. Такие машины составляют четверть автопарка Госдумы.

В июле 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за использование чиновниками отечественных автомобилей. По ее словам, она передвигается на Aurus, а до этого ездила на Mercedes-Benz.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что чиновники воспринимают отечественные машины как испытания.