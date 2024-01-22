Названы технические характеристики внедорожника Jetour T2 для российского рынка

Китайский внедорожник Jetour T2 на российском рынке появится на российском рынке в марте 2024 года и будет доступен с четырьмя вариантами цвета кузова и тремя — отделки интерьера. Об этом сообщается в релизе Jetour, поступившем в «Газету.Ru».

Для кузова предусмотрен черный, матовый серый, серебристый и коричневый цвета, для салона — черный с красными элементами, коричневый и зеленый с оранжевыми вставками. В России автомобиль будет доступен с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия. Для Jetour T2 предусмотрен автоматически подключаемый полный привод BorgWarner с дифференциалом повышенного трения.

Автомобиль, рассчитанный на пять человек, способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с. Длина машины 4785 мм, колесная база — 2800 мм. Цену новинки автопроизводитель пока не раскрывает, однако на машину уже открыт прием предзаказов.

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