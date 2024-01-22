В аэропорту Сиднея автомобиль врезался в самолет

В аэропорту австралийского Сиднея пикап Mitsubishi L200, принадлежащий аэропортовым службам, врезался в двигатель авиалайнера Airbus A320. Об этом сообщает skynews.com.au.

Авария произошла рано утром в понедельник в процессе буксировки самолета. Автомобиль, за рулем которого находился сотрудник службы безопасности аэропорта, врезался в правый двигатель воздушного судна. Пассажиров в самолете авиакомпании Jetstar в этот момент не было.

На кадрах с места происшествия видно, что при столкновении серьезно повреждена кабина пикапа — у машины разбито лобовое стекло, смята правая стойка и крыша. Самолет должен был совершить шесть рейсов за день, все их пришлось отменить.

Ранее на Урале водитель самосвала не заметил грузовой поезд и врезался в него.