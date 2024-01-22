Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей во вторник отказаться от поездок на машинах и воспользоваться общественным транспортом.

«Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале Дептранса Москвы.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Москве ожидаются снегопады. Тех водителей, которые выедут на улицы города, в Дептрансе призвали соблюдать осторожность и избегать резких маневров, не отвлекаться от управления на смартфоны, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

До этого российским водителям рассказали, как избежать агрессии на дорогах.

Ранее на Урале водитель самосвала не заметил грузовой поезд и врезался в него.