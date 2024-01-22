Ростовчанин обстрелял Mercedes из пистолета в ответ на оскорбление и попытку наезда

В центре Ростова-на-Дону мужчина обстрелял из пистолета автомобиль Mercedes-Benz после конфликта у караоке-клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Конфликт с участием около 10 мужчин разгорелся у заведения в Газетном переулке. Одного из зачинщиков конфликта удалось усадить в автомобиль, однако спустя короткое время Mercedes-Benz сдал назад, пассажир открыл дверь и выкрикнул оскорбление. На видео с камеры наблюдения видно, что водитель Mercedes при этом несколько раз разгонялся, двигаясь задним ходом, и направлял машину в сторону оставшихся на улице участников ссоры.

В результате один из них достал пистолет и минимум семь раз выстрелил вслед удаляющемуся автомобилю. О пострадавших в результате потасовки и стрельбы не сообщается.

Ранее на Урале водитель самосвала врезался в поезд из цистерн с бензином, не заметив его.