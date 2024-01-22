Автолюбителям рассказали, как избежать агрессии на дорогах

Для спокойной и безопасной поездки на автомобиле важно держать себя в руках и не реагировать на внешние раздражающие факторы. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил автоэксперт Владимир Сажин. Он отметил, что в любой пробке всегда найдется человек, который считает, что он единственный на дороге, и нужно быть к этому готовым.

«В случае, когда вас пытаются сдвинуть с трассы, можно уступить им дорогу, чтобы не провоцировать конфликт. Если вы в себе уверены, можете попробовать скинуть его с хвоста, нажав на педаль тормоза. При этом нужно быть готовым, что человек рано или поздно пойдет на обгон и может сделать то же самое», — подчеркнул Сажин.

В случае, если один из участников движения пытается спровоцировать конфликт, эксперт рекомендовал закрыть двери и окна авто и включить камеру мобильного телефона. Видеозапись будет доказательством агрессии нарушителя порядка. В случае, если он машину повредит, ему придется компенсировать ущерб, заключил автоэксперт.

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев до этого рассказал, какие вещи нельзя оставлять в автомобиле в мороз. В первую очередь, по его словам, это касается жидкостей в бутылках и банках, а также смартфонов и других гаджетов.

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