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Стало известно, на сколько в России подорожали коммерческие машины

Цены на подержанные легкие фургоны выросли в России на 49%

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«Газета.Ru»

Подержанные легкие коммерческие автомобили (LCV) за 2023 год подорожали в России на 49%, а новые — на 15%. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«В IV квартале 2023 года средняя цена на новые легкие коммерческие автомобили выросла на 14,6% по сравнению с IV кварталом 2022 года и достигла 3,6 млн руб. За год средняя цена на подержанные легкие коммерческие автомобили выросла на 49,0% и достигла 1,9 млн рублей», — отмечается в исследовании.

На протяжении года цены на подержанные LCV непрерывно росли. В конце 2022 года средняя цена на такой автомобиль составляла 1,29 млн рублей, к III кварталу 2023-го превысила 1,63 млн рублей, а к концу года достигла 1,92 млн рублей.

Средняя цена нового коммерческого автомобиля составляла в конце 2022 года почти 3,14 млн рублей, в III квартале 2023 года увеличилась до 3,52 млн рублей, а к концу года — 3,6 млн рублей.

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