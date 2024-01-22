В России предрекли снижение цен на автомобили 2023 и 2022 года выпуска

В первом квартале 2024 года крупные дилеры в России могут снизить цены на автомобили 2023 и 2022 года выпуска, потому что к концу прошлого года на рынке образовался большой запас нераспроданных машин. Об этом RuNews24 рассказал эксперт портала drom.ru Сергей Арбузов.

Он пояснил, что это позволит поддержать спрос на рынке. Китайские автомобильные бренды, по его словам, могут снизить цены путем использования прямых или косвенных компенсаций от своего правительства, дилеры — принести в жертву маржу (разницу между ценой и себестоимостью. — Прим. ред.) в обмен на бонусы от дистрибьютора.

«По такой схеме, например, уже работают дилеры Chery. В остальном никаких предпосылок к снижению рекомендованных розничных цен в 2024 году нет. Помимо этого, в 2024 году еще больше увеличится средний срок владения автомобилем. Часть покупателей, лишенная возможности приобрести новый автомобиль нероссийского производства, переориентируется на рынок подержанных машин», — добавил Арбузов.

Аналитическое агентство «Автостат» до этого сообщало, что китайский автобренд Haval в 2023 году продал на российском рынке 111,7 тыс. автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Ранее сообщалось, что треть подержанных автомобилей в России продают со скрученным пробегом.