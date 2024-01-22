Движение к КПП «Верхний Ларс» закрыли из-за непогоды

Из-за погодных условий в Грузии движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа к КПП «Верхний Ларс» было временно приостановлено. Как сообщило управление МЧС по Северной Осетии, на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации запрещено движение большегрузных автотранспортных средств.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения. На КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка из более чем 1 тыс. грузовиков. Однако на участке Военно-Грузинской дороги на территории Грузии от села Квемо-Млета до села Гудаури движение транспорта осуществляется беспрепятственно.

На участке от Гудаури до селения Коби нужно двигаться через лавиозащитные тоннели.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

29 ноября прошлого года Армения созвала срочное совещание ЕАЭС из-за непропущенных в Россию грузов.

Ранее во Владикавказе школьник не выучил уроки и оказался на границе с Грузией.