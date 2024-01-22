С 22 января на 50 участках московских улиц парковка станет платной

С 22 января 50 участков улиц Москвы войдут в зону резидентных разрешений — парковка там станет платной, но при этом местные жители ничего платить не будут. Об этом со ссылкой на департамент транспорта столицы сообщает информационное агентство «Интерфакс».

В материале отмечается, что 50 участков улиц войдут в зону резидентных разрешений по согласованию с муниципальными депутатами. При этом платными станут лишь 0,48% от общего числа мест, имеющегося в улично-дорожной сети.

Изменениями будут затронуты загруженные автотранспортом улицы, находящиеся возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, там где местным жителям трудно найти место для парковки рядом с домом. Поэтому они по-прежнему смогут бесплатно оставлять свои автомобили, но при этом будут значительно быстрее находить свободные места.

Ранее сообщалось, что москвичи стали меньше пользоваться автомобилями.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.