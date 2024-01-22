Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

С 22 января на 50 участках московских улиц парковка станет платной

В Москве с 22 января парковка станет платной на 50 участках улиц

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

С 22 января 50 участков улиц Москвы войдут в зону резидентных разрешений — парковка там станет платной, но при этом местные жители ничего платить не будут. Об этом со ссылкой на департамент транспорта столицы сообщает информационное агентство «Интерфакс».

В материале отмечается, что 50 участков улиц войдут в зону резидентных разрешений по согласованию с муниципальными депутатами. При этом платными станут лишь 0,48% от общего числа мест, имеющегося в улично-дорожной сети.

Изменениями будут затронуты загруженные автотранспортом улицы, находящиеся возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, там где местным жителям трудно найти место для парковки рядом с домом. Поэтому они по-прежнему смогут бесплатно оставлять свои автомобили, но при этом будут значительно быстрее находить свободные места.

Ранее сообщалось, что москвичи стали меньше пользоваться автомобилями.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами