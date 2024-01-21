Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о росте продаж Geely в России в 2023 году

Продажи Geely в России выросли в 3,5 раза в 2023 году

close
100%
Geely

За 2023 год китайский автопроизводитель Geely реализовал в России более 93,5 тыс. новых автомобилей, что в 3,5 раза выше показателей 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наиболее продаваемым в России стал кроссовер Geely Coolray, продажи которого выросли в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом, до 38,2 тыс. машин. На втором месте кроссовер Geely Monjaro с показателем 20,4 тыс. машин. Эта модель появилась на российском рынке в марте 2023 года.

На третьей позиции кроссовер Geely Atlas Pro, продажи которого увеличились в 2,4 раза по сравнению с 2022 годом. С января по декабрь 2023-го в России продано 17,7 тыс. машин этой модели. При этом в июне число доступных версий этой машины в России увеличилось — появилась версия с турбомотором 1.5.

Марка Geely осенью расширила модельный ряд на нашем рынке за счет кроссовера BelGee X50, собираемого в Белоруссии. Кроме того, в ноябре на российский рынок вышел седан Geely Emgrand.

Ранее стало известно, какие автомобили с пробегом стали наиболее популярными в России в 2023 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами