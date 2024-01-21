Стало известно о росте продаж Geely в России в 2023 году

За 2023 год китайский автопроизводитель Geely реализовал в России более 93,5 тыс. новых автомобилей, что в 3,5 раза выше показателей 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наиболее продаваемым в России стал кроссовер Geely Coolray, продажи которого выросли в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом, до 38,2 тыс. машин. На втором месте кроссовер Geely Monjaro с показателем 20,4 тыс. машин. Эта модель появилась на российском рынке в марте 2023 года.

На третьей позиции кроссовер Geely Atlas Pro, продажи которого увеличились в 2,4 раза по сравнению с 2022 годом. С января по декабрь 2023-го в России продано 17,7 тыс. машин этой модели. При этом в июне число доступных версий этой машины в России увеличилось — появилась версия с турбомотором 1.5.

Марка Geely осенью расширила модельный ряд на нашем рынке за счет кроссовера BelGee X50, собираемого в Белоруссии. Кроме того, в ноябре на российский рынок вышел седан Geely Emgrand.

Ранее стало известно, какие автомобили с пробегом стали наиболее популярными в России в 2023 году.