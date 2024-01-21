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Мошенники вынудили пенсионера сделать вид, что он покупает автомобиль

В Москве пенсионер по указанию мошенников сделал вид, что покупает машину

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Shutterstock

В Москве мошенники вынудили 68-летнего пенсионера оформить кредит на покупку автомобиля под предлогом участия в биржевой торговле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«По указанию звонившего пенсионер предоставил ему свои паспортные данные, после чего неизвестный помог оформить мужчине автокредит онлайн, а когда деньги поступили на счет, сказал, что это прибыль пенсионера от торговли на бирже, и велел снять их», — отмечается в сообщении ведомства.

Перед походом в банк за кредитом пожилого мужчину снабдили фотографией машины, которую он якобы покупает, и попросили записать в телефоне контактный номер вымышленного продавца автомобиля, который нужно было показать сотрудникам банка.

После того как кредит был оформлен, пострадавший перевел 1,9 млн рублей на указанный телефонным мошенником счет. Поняв, что его обманули, пенсионер обратился в полицию.

Ранее в Архангельске при массовом ДТП пострадали пять человек.

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