Автомобиль приморского рыбака сгорел на льду Японского моря

В Приморском крае огонь уничтожил автомобиль мужчины, выехавшего на лед Японского моря для рыбалки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, пожар произошел в бухте Мелководной. Рыбаки установили на льду палатку, а обогреватель для нее подключили к припаркованному рядом микроавтобусу. В машине произошло замыкание, образовались искры и пламя охватило машину в течение нескольких минут. В результате огонь уничтожил микроавтобус.

На видео, снятом очевидцами, салон микроавтобуса японского производства полностью охвачен пламенем. Распространению огня способствует сильный ветер, который разносит по льду искры от горящей машины. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

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