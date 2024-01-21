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Автомобиль приморского рыбака сгорел на льду Японского моря

В Приморье автомобиль рыбака сгорел на льду Японского моря

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Телеграм-канал «Amur Mash»

В Приморском крае огонь уничтожил автомобиль мужчины, выехавшего на лед Японского моря для рыбалки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, пожар произошел в бухте Мелководной. Рыбаки установили на льду палатку, а обогреватель для нее подключили к припаркованному рядом микроавтобусу. В машине произошло замыкание, образовались искры и пламя охватило машину в течение нескольких минут. В результате огонь уничтожил микроавтобус.

На видео, снятом очевидцами, салон микроавтобуса японского производства полностью охвачен пламенем. Распространению огня способствует сильный ветер, который разносит по льду искры от горящей машины. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

До этого в Татарстане на трассе М-7 в массовое ДТП попали 50 автомобилей. Авария произошла на фоне сильной метели.

Ранее было опубликовано видео аварии с внедорожником Lada Niva в Москве.

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