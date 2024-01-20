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В Минтрансе рассказали, на сколько лет рассчитан новый транспортный нацпроект

Савельев: транспортный национальный проект может быть рассчитан до 2030 года

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Новый национальный проект «Транспорт» может быть рассчитан до 2030 года. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев, его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас выстраиваем его [нацпроект] по 2030 год. Наша транспортная стратегия тоже рассчитана до 2030 года», – сказал Савельев на Международной выставке-форуме «Россия».

Министр отметил, что указанный нацпроект может быть рассчитан и до 2035 года, но из-за привязанности к бюджетному циклу прогноз ограничен 2030 годом.

В декабре сообщалось, что в РФ запустят нацпроект по развитию беспилотных средств транспорта.

До этого в Москве наградили лучшие проекты в области транспорта.

В министерстве финансов России заявили, что расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2023 году были исполнены на 99,2% от плана.

Ранее президент Путин заявил, что властям предстоит запустить обновленные нацпроекты.

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