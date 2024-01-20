В Минтрансе рассказали, на сколько лет рассчитан новый транспортный нацпроект

Новый национальный проект «Транспорт» может быть рассчитан до 2030 года. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев, его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас выстраиваем его [нацпроект] по 2030 год. Наша транспортная стратегия тоже рассчитана до 2030 года», – сказал Савельев на Международной выставке-форуме «Россия».

Министр отметил, что указанный нацпроект может быть рассчитан и до 2035 года, но из-за привязанности к бюджетному циклу прогноз ограничен 2030 годом.

В декабре сообщалось, что в РФ запустят нацпроект по развитию беспилотных средств транспорта.

До этого в Москве наградили лучшие проекты в области транспорта.

В министерстве финансов России заявили, что расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2023 году были исполнены на 99,2% от плана.

Ранее президент Путин заявил, что властям предстоит запустить обновленные нацпроекты.