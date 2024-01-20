В Москве тестируют новые светофоры

В Москве стали тестировать новый тип светофоров. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
«Модель «Сириус» отличается от привычного плоского светодиодного светофора контурной подсветкой по периметру, которая повторяет цвет горящего сигнала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые светофоры проходят тестирование на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Устройство заметно издалека, в любую погоду и время суток. Это должно помочь автомобилисту заранее увидеть сигнал светофора и не допустить ошибок.
Если испытания пройдут успешно, подобные светофоры появятся и на других улицах Москвы.
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