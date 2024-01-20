В Москве тестируют новые светофоры

В Москве стали тестировать новый тип светофоров. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«Модель «Сириус» отличается от привычного плоского светодиодного светофора контурной подсветкой по периметру, которая повторяет цвет горящего сигнала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые светофоры проходят тестирование на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года. Устройство заметно издалека, в любую погоду и время суток. Это должно помочь автомобилисту заранее увидеть сигнал светофора и не допустить ошибок.

Если испытания пройдут успешно, подобные светофоры появятся и на других улицах Москвы.

До этого стало известно, что сервис «Яндекс Карты» запустил высокодетализированную карту для водителей. Уточняется, что дороги отображены, как в настоящем городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. В организации указали, что оцифрованными являются уже шесть тысяч км дорог со 140 разными видами разметки.

Ранее в России призвали отменить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.