Названы самые популярные иномарки с пробегом в России в 2023 году

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России в минувшем году стал Ford Focus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что всего в прошедшем году россияне купили 119,8 тыс. Ford Focus с пробегом (+15% к 2022 году). На втором месте находится Kia Rio (110,5 тыс. ед.; +10%), на третьем – Hyundai Solaris (110 тыс. ед.; +7%).

В топ-5 входят две Toyota – Corolla (102,4 тыс. ед.; +22%) и Camry (90,4 тыс. ед.; +18%). У всех представленных подержанных иномарок зафиксирован рыночный рост. При этом самый сильный он у Toyota Corolla (+22%).

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что автомобили с пробегом подорожали на 21% в 2023 году.