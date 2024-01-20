Mercedes-Benz избавится от всех своих салонов по продаже авто в Германии

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи своих автосалонов в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Для этого концерн готов начать переговоры с новыми операторами.

Отмечается, что речь идет о 80 автосалонах, которые расположены как в городах, так и в сельской местности. Филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставлен на продажу. Тем не менее в компании подчеркнули, что ни один из них не будет закрыт, а автопроизводитель не испытывает финансовых трудностей.

Будущий покупатель должен будет готов к инвестициям в развитие приобретенного автосалона. При этом в Mercedes-Benz заявили, что продажа всех автосалонов только одному покупателю исключена.

До этого стало известно, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области будут выпускать автомобили китайского бренда.

Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. автомобилей в год в режиме полного цикла.

Дилерский холдинг «Автодом» стал владельцем автомобильного завода Mercedes-Benz в России в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ попросила суд обратить акции АО «Рольф» в доход государства.