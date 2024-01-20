Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как могут назвать новый кроссовер «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ» может назвать новую модель кроссовера X-Cross 7

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Новый кроссовер, который будет выпускаться на заводе «АвтоВАЗа» в Санкт-Петербурге, может получить название X-Cross 7. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«Есть сведения (пока непроверенные) что данные автомобили, собираемые на автозаводе в Санкт-Петербурге, получат индекс X cross 7. По крайней мере президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов на Дне машиностроения обещал скоро обнародовать новое название бренда, контролируемого корпорацией из Тольятти», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом весной этого года. О том, что «АвтоВАЗ» будет выпускать автомобили под новым брендом, стало известно в январе 2024 года.

Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. С какими именно компаниями «АвтоВАЗ» наладит сотрудничество, пока неизвестно.

Также в планы развития «АвтоВАЗа» до 2030 года входит выпуск 12 новых моделей автомобилей и развитие партнерских проектов.

До 2026 года компания «АвтоВАЗ» планирует запустить производство трех новых моделей Lada. Запуск сборки отечественного автомобиля бизнес-класса Lada Aura запланирован на текущий год. Производство Lada Iskra намерены начать в 2025 году, нового кроссовера на платформе Vesta — в 2026 году.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начнет красить Lada в новые цвета.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами