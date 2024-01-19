В России представили аккумулятор для электрокаров, превосходящий мировые аналоги

Компания «Системы Автономной Энергии», являющаяся производителем в том числе тяговой батареи для Lada e-Largus, представила новые аккумуляторные батареи «Дзета». Об этом сообщает «Российская газета». В фирме подчеркнули, что разработанные батареи по параметрам превосходят иностранные аналоги и могут устанавливаться на электробусы.

«Так, например, «Дзета» позволит снизить массу электробуса Москвы на 300-400 кг, что увеличит пассажировместимость либо позволит разместить больше энергии. Это, в свою очередь, продлит пробег на 40-50% при сопоставимой массе. Плотность энергии батареи составила свыше 190 Вт.ч/кг, энергия блока — 73,5 кВт.ч», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что по итогам 11 месяцев 2023 года самым популярным новым электромобилем в России оказался китайский Zeekr 001. Электрический спорткар Zeekr 001 оказался на первом месте во всех регионах. Например, в Москве с начала года было приобретено 900 машин этой модели, что составило 21,6% столичного рынка электрокаров. За Zeekr следует Tesla Model Y, на долю которой пришлось 7,9% рынка. В пятерку наиболее популярных в Москве вошли также «Москвич 3е», Volkswagen ID4 и ID6.

Ранее сообщалось, что установка электрозаправок может стать обязательной в новостройках.