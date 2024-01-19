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Стала известна причина ДТП с внедорожником Lada Niva, врезавшимся в остановку

Shot: Lada Niva врезалась в остановку с людьми из-за заноса на скользкой дороге

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

За рулем внедорожника Lada Niva Legend, который сбил пятерых человек на остановке в Москве, был 22-летний Алексей Конов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegam-канал Shot.

По словам молодого человека, его машину занесло после сильного снегопада, и она влетела в остановку, на которой стояли люди. Всех пострадавших увезли на машинах «скорой». Сам водитель очень переживает из-за случившегося.

Авария произошла 19 января на Новочеркасском бульваре в районе дома 20 корпус 1. По официальной информации водитель Lada Niva совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы. У машины разбита фара, погнут бампер. О состоянии пострадавших людей не сообщается.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии.

Ранее сообщалось, что в Москве камеры начали фиксировать нарушение правил проезда трамвайных остановок.

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