«АвтоВАЗ» начнет красить Lada в новые цвета

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет красить автомобили в коричневый и синий цвета уже в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей», — отметил он.

По данным пресс-службы предприятия, в новые цвета будут окрашивать модели Lada Vesta, Granta и Niva.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом весной этого года. По данным Соколова, выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге.

О том, что «АвтоВАЗ» начнет выпускать автомобили под новой маркой, стало известно в январе 2024 года. Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. С какими именно компаниями «АвтоВАЗ» наладит сотрудничество, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada X-Cross 5 начали поступать российским дилерам.