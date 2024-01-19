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«АвтоВАЗ» начнет красить Lada в новые цвета

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: выпуск Lada в коричневом и синем цветах начнется в 2024 году

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LADA

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет красить автомобили в коричневый и синий цвета уже в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей», — отметил он.

По данным пресс-службы предприятия, в новые цвета будут окрашивать модели Lada Vesta, Granta и Niva.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом весной этого года. По данным Соколова, выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге.

О том, что «АвтоВАЗ» начнет выпускать автомобили под новой маркой, стало известно в январе 2024 года. Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. С какими именно компаниями «АвтоВАЗ» наладит сотрудничество, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada X-Cross 5 начали поступать российским дилерам.

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