Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На российский рынок вышел кроссовер Hyundai Mufasa

Российские дилеры выставили на продажу кроссовер Hyundai Mufasa

close
100%
Hyundai

Первая партия кроссоверов Hyundai Mufasa поступила к российским автомобильным дилерам, сообщает автомобильный портал Quto.Ru. По данным издания, модель поставляется в Россию в рамках параллельного импорта, доставкой занимается крупная дилерская сеть.

У небольших импортеров-частников стоимость базовой версии Mufasa составляет 3,8 млн рублей, официальные дилеры предлагают корейский паркетник 2023 года выпуска за 3,1 млн рублей. За такие деньги потребитель получит автомобиль со 160-сильным мотором 2,0. Двигатель агрегатируется с 6-ступенчатым «автоматом», привод только передний.

В базовом исполнении Mufasa оснащается цифровой приборной панелью, большим экраном мультимедиа, шестью подушками безопасности. Салон автомобиля при этом будет отделан экокожей, также в оснащение входит камера заднего вида, система бесключевого доступа и адаптивный круиз-контроль.

В сравнении с широкоизвестной россиянам Hyundai Creta (длина 4300 мм) второго поколения модель Mufasa значительно длиннее (4475 мм), колесная база составляет 2680 мм, что значительно увеличивает место для задних пассажиров.

Ранее стало известно, что у дилеров образовались склады непродающихся Lada Vesta.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами