Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Камеры начали фиксировать еще одно нарушение ПДД в Москве

В Москве камеры начали фиксировать нарушение правил проезда трамвайных остановок

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Дорожные камеры начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

«Камера фиксирует траекторию и скорость движения автомобиля и делает несколько снимков. Штраф за нарушение — 1,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что первая такая камера заработала на улице Свободы, где часто происходили дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими пассажирами трамваев. Со временем камеры появятся и в других аварийных местах.

До этого стало известно, что в России разработали уникальные умные балки для полицейских машин, которые способны по видео с установленных на них камер измерять скорость транспортного потока. Умные балки новой модификации уже прошли тестирование в Казахстане. В конце 2023 года они прошли полевые испытания в реальной дорожной обстановке, и после их завершения эти тестовые приборы были введены в постоянную эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами