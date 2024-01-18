Камеры начали фиксировать еще одно нарушение ПДД в Москве

Дорожные камеры начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

«Камера фиксирует траекторию и скорость движения автомобиля и делает несколько снимков. Штраф за нарушение — 1,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что первая такая камера заработала на улице Свободы, где часто происходили дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими пассажирами трамваев. Со временем камеры появятся и в других аварийных местах.

До этого стало известно, что в России разработали уникальные умные балки для полицейских машин, которые способны по видео с установленных на них камер измерять скорость транспортного потока. Умные балки новой модификации уже прошли тестирование в Казахстане. В конце 2023 года они прошли полевые испытания в реальной дорожной обстановке, и после их завершения эти тестовые приборы были введены в постоянную эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день.