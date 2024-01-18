Jetour начал принимать заказы на новый внедорожник в России

Китайская компания Jetour начала принимать заказы на новый внедорожник T2. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Jetour анонсирует новую модель в линейке бренда – внедорожник T2. Новый полноприводный внедорожник станет первым в серии T на российском рынке. Запуск модели в России состоится в марте 2024 года», — говорится в сообщении.

Стоимость автомобиля не называется, она будет объявлена ближе к официальному старту продаж.

Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. Объем багажного отделения при сложенных сидениях второго ряда — 1494 л.

В салоне внедорожника установлен 15-дюймовый экран мультимедиа-системы, машину оснастили системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и функцией автоматической парковки. Интерьер внедорожника будет выполнен в трех цветах: черном с красными элементами, зеленом с оранжевыми элементами и коричневом.

Новый T2 оснащается турбомотором объемом 2,0 л. мощностью 245 л.с. Это первая модель в линейке Jetour в России, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения. Глубина преодолеваемого брода составляет 700 мм, угол въезда равен 28°, угол съезда — 30°. Водителю предлагается выбор из 7 режимов вождения.

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