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Россиянам рассказали, когда «АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом

Президент «АвтоВАЗа» Соколов: продажи авто под новым брендом начнутся весной

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом весной этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал этот новый бренд. Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро: уже весной этого года», — сказал Соколов.

О том, что «АвтоВАЗ» будет выпускать автомобили под новым брендом, стало известно в январе 2024 года.

Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. С какими именно компаниями «АвтоВАЗ» наладит сотрудничество, пока неизвестно.

Также в планы развития «АвтоВАЗа» до 2030 года входит выпуск 12 новых моделей автомобилей и развитие партнерских проектов.

До 2026 года компания «АвтоВАЗ» планирует запустить производство трех новых моделей Lada. Запуск сборки отечественного автомобиля бизнес-класса Lada Aura запланирован на текущий год. Производство Lada Iskra намерены начать в 2025 году, нового кроссовера на платформе Vesta — в 2026 году.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada X-Cross 5 начали поступать российским дилерам.

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