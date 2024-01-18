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Россиянам рассказали, какие вещи нельзя оставлять в автомобиле в мороз

Автоэксперт Пономарев: бутылка вина может взорваться в салоне авто из-за мороза

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В сильные морозы нельзя оставлять в салоне автомобиля некоторые вещи. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

«Жидкости в мороз превращаются в лед и расширяются. Поэтому любая упаковка может лопнуть, потрескаться или даже взорваться. Конечно, если вы забудете наполовину выпитую бутылочку воды в пластике, то ничего страшного не произойдет. А вот с полными бутылками жидкости, домашними соленьями в стекле, вином, бытовой химией может случиться более неприятный сюрприз», — сказал Пономарев.

По его словам, под воздействием холода объем жидкости будет увеличиваться, что может привести к взрыву емкости. То же самое касается различных аэрозолей.

Не стоит оставлять в салоне смартфоны, ноутбуки, планшеты. Батареи этих устройств не только быстро разряжаются на морозе, но и срок их службы уменьшается, пояснил специалист.

До этого стало известно, что cпрос на услуги автосервисов с начала 2024 года увеличился на 30%. Чаще всего в сервисы обращались с «замороженными» автомобилями, которые не заводились. Также автовладельцы приезжали на замену различных резино-технических деталей, которые страдают первыми от перепада температур. Были обращения с электрикой и электроникой, которая также чувствительна к сильным холодам.

Ранее стало известно, что в России на 25% выросли цены на обслуживание автомобилей.

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