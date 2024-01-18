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Владельцам электромобилей продлили на год важную льготу

В России решили продлить бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российское правительство продлило на 2024 год бесплатный проезд для электромобилей по платным участкам федеральных автотрасс с 19 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января», — сказал Белоусов.

Отмечается, что на электромобиле можно бесплатно ездить по платным участкам трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, Северный обход Одинцово.

До этого стало известно, что по итогам 11 месяцев 2023 года самым популярным новым электромобилем в России оказался китайский Zeekr 001.

Электрический спорткар Zeekr 001 оказался на первом месте во всех регионах. В Москве с начала года было приобретено 900 машин этой модели, что составило 21,6% столичного рынка электрокаров. За Zeekr следует Tesla Model Y, на долю которой пришлось 7,9% рынка. В пятерку наиболее популярных в Москве вошли также «Москвич 3е», Volkswagen ID4 и ID6. В Московской области пятерку наиболее продаваемых электромобилей составили Zeekr 001, Evolute i-Pro, «Москвич 3е», Volkswagen ID.4 и Evolute i-Joy.

Ранее стало известно, что километр трассы М-12 «Восток» стоит 1 млрд рублей.

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