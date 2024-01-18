Названы самые популярные автомобили с пробегом в России

В 2023 году россияне приобрели 5,7 млн подержанных легковых машин, что на 17% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером рынка стала Lada, на долю которой пришлось 22,1% всех проданных в 2023 году в России подержанных автомобилей. В количественном выражении это составляет 1,26 млн экземпляров. Примерно вдвое меньше было куплено автомобилей Toyota (670,4 тыс. ед.; доля — 11,8%). Отметку в 5% также преодолели Kia (319 тыс. ед.), Hyundai (315,1 тыс. ед.) и Nissan (296,8 тыс. ед.).

До этого стало известно, что Renault Megane, Opel Corsa и Volkswagen Passat считаются самыми беспроблемными европейскими автомобилями в России в возрасте до 10 лет. Помимо перечисленных моделей, в топ-5 вошли седан Volkswagen Jetta и хетчбэк Peugeot 308. На шестом месте расположилась Skoda Fabia. На седьмом и восьмом разместились две модели Opel — Insignia и Astra GTC соответственно. Девятое место надежности у кроссовера Peugeot 3008, а заключительное десятое у Volkswagen Golf.

Ранее сообщалось, что на складах дилеров скопились двухмесячные запасы автомобилей.