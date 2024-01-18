Дилеры заявили об огромных запасах нераспроданных автомобилей

Запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в январе 2024 года оказались максимальными с начала 2022 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей авторитейлов.

В частности, директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов заявил изданию, что сейчас на складе фирмы находится 4,5 тыс. автомобилей против 4,2 тыс. и 4,3 тыс. машин в 2022 и 2023 годах соответственно.

По словам топ-менеджера, затоваривание связано с тем, что в конце 2023 года китайские автопроизводители пытались максимально загрузить склады дилеров. Стоки по таким машинам достигают двухмесячных объемов продаж.

На то, чтобы распродать излишки машин, дилерам потребуется несколько месяцев. При этом продавцы будут вынуждены предлагать скидки покупателям.

За год на российский рынок официально вышло 19 новых автомобильных брендов из Китая. Это Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia. Раньше на российском рынке присутствовали 10 китайских автомобильных брендов, таким образом общее их число на нашем рынке составляет 29.

До этого стало известно, какие автомобили подешевели в России с начала января. Снижение цен коснулось машин пяти марок, включая Chery, Jetour, Exeed, Dongfeng и «Москвич».

Ранее стало известно, что в России появится китайский внедорожник мощностью 1200 л.с.