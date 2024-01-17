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Злоумышленник расстрелял автобус со спортсменами в Подмосковье

В Подмосковье неизвестный обстрелял автобус с членами хоккейной команды

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Depositphotos

В Подмосковье на шоссе Энтузиастов пассажир автомобиля обстрелял из травматического пистолета проезжающий автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

«По предварительной информации, на шоссе Энтузиастов на проезжей части пассажир легкового автомобиля иностранного производства произвел выстрел, предположительно, из травматического пистолета в сторону автобуса, двигавшегося в попутном направлении, после чего скрылся. В результате инцидента пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в автобусе разбито стекло. О других повреждениях не сообщается. В полиции добавили, что автобус перевозил спортсменов Молодежной хоккейной лиги. Они возвращались домой после хоккейного матча. Что послужило причиной обстрела автобуса, неизвестно. Злоумышленника объявили в розыск.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир автомобиля выстрелил несколько раз в пешехода и пробил ему куртку. Пострадавший уже написал заявление, его одежду с дырками и следами пороха забрали как вещдок. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее на МКАД легковой автомобиль раздавило между отбойником и фурой.

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