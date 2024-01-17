Пермякам пообещали деньги за сообщения о пьяных водителях

Власти Прикамья будут платить жителям за сообщение о каждом факте управления автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова. Сумма составляет 5 тыс. рублей.

«В 2023 году зафиксирован рост ДТП с участием пьяных водителей и количество пострадавших в них. Разработан вопрос о введении поощрительных выплат гражданам, сообщившим о пьяном водителе, который впоследствии был задержан. Размер вознаграждения — 5 тыс. рублей», - сообщил Батмазов.

До этого стало известно, что Верховный суд постановил, что за повторный случай вождения в нетрезвом виде у водителей могут конфисковать не только автомобиль, но и имущество. Конфискация имущества производится в случае невозможности изъятия автомобиля. Стоимость конфискуемого имущества будет соразмерна стоимости транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ГИБДД задержала пьяного Деда Мороза, его арестовали на 10 суток.